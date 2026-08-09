"Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Üniversiteye dönüş yolu açıldı: İşte öğrenci affından yararlanma şartları
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan duyuruya göre, yürürlüğe giren yeni kanunla üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere öğrenci affı kapsamında eğitimlerine dönme hakkı tanındı. Hak kazananlar 4 ay içinde başvuru yaparak 2026-2027 akademik yılında ders başı yapabilecek.Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından aktarılan ayrıntılara göre, herhangi bir gerekçeyle üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan veya ayrılan binlerce kişiye okula geri dönüş kapısı aralandı.
İlgili yasal düzenleme; hazırlık ve intibak sınıfları dahil olmak üzere ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü düzeydeki tüm öğretim kademelerini kapsıyor.
Mevzuatta belirtilen istisnai durumlar haricinde, kendi isteği doğrultusunda kaydını sildirenler ile bir yükseköğretim programını kazanmasına rağmen kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar da af imkanından faydalanabilecek.
Yeniden öğrencilik hakkı elde etmek isteyenlerin, yasanın yürürlük tarihini takip eden 4 ay içerisinde kayıklarının kesildiği veya hak kazandıkları üniversitelere müracaat etmeleri gerekiyor. Başvurusu onaylanan adaylar, 2026-2027 eğitim-öğretim sezonunda derslerine başlayabilecek.
Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla askerde olan yükümlüler de hak kaybı yaşamayacak. Bu kişilerin terhis belgelerini aldıkları tarihten itibaren 2 ay içinde ilgili fakülte veya yüksekokullara başvurmaları şart koşuluyor. Eğitimi tekrar başlayanların askerlik erteleme süreçleri ise 7179 sayılı Askeralma Kanunu hükümlerince yürütülecek.
Düzenleme çerçevesinde üniversiteye dönenlere, gerekli şartları taşımaları halinde yatay geçiş kolaylığı da veriliyor. Adaylar; giriş yaptıkları yıla ait ÖSYS/YKS puanlarının, hedefledikleri aynı veya farklı diploma programının aynı türdeki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda geçiş talebinde bulunabilecek.
Kontenjanlar; bölümlere kayıtlı mevcut öğrenci sayısı ve kurumların fiziksel kapasiteleri göz önüne alınarak belirlenecek. Ayrıca, affa dayanarak öğrenci statüsü kazananlar; Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerindeki açıköğretim eşdeğer programlarına geçiş yapabilecek. Bu sürece ilişkin usul ve esaslar YÖK tarafından kararlaştırılacak.
Geniş bir kitleyi kapsayan kararda bazı istisnalar da yer alıyor. Şu suçlar ve durumlardan hüküm giyen ya da ilişiği kesilenler düzenlemeden yararlanamayacak:
Terör, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu imal/ticareti suçlarından mahkum olanlar,
Sahte evrak düzenleyerek kayıt yaptıranlar veya kayıt esnasında sahte belge sunanlar,
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki suçları işleyenler,
Terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyet yürüttüğüne karar verilen yapılarla illiyet bağı tespit edilenler.
Ayrıca, Anayasa'nın 132'nci maddesi gereğince özel kanunla yönetilen Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bağlı Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve enstitüler kapsama dahil edilmedi.
Bu kurumlar adına diğer üniversitelerde okurken kaydı silinenler de haktan faydalanamayacak.
Kanunla birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44'üncü maddesinde de kalıcı bir değişikliğe gidildi.
Azami öğrenim süresini dolduran ve mezuniyet aşamasında bulunan son sınıf öğrencilerine (intörn eğitimi hariç), başarısız oldukları ya da hiç alamadıkları teorik ve uygulamalı tüm dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı sunuldu.
Teorik/uygulamalı derslerini bitirip intörn veya uygulama eğitimine geçemeyen ya da burada başarısız olan adaylara ise eğitimlerini tamamlama imkanı sağlandı. Ara sınıfta bulunup azami süresini dolduran öğrencilere ise ek sınav imkanı tanınmayacak.
Kapsamlı bir öğrenci affının devreye girdiğini belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, eğitimin muhtelif sebeplerle yarıda kalabileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir gencimizin hayalinin yarım kalmasını istemiyoruz. Öğrencilerimizi yeniden üniversitelerimizde görmekten büyük mutluluk duyacağız. Hayırlı olsun."