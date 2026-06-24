Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı.
Doç. Dr. Hasan Bardakçı öncülüğünde yürütülen proje kapsamında gönüllü öğrenciler, Sumaklı Mahallesi İlkokulu'nu ziyaret etti.
ÇOCUKLARIN TALEBİNİ GERİ ÇEVİRMEDİLER
Eğitim gördükleri ortamın daha renkli hale getirilmesini isteyen öğrencilerin talebi üzerine çalışma başlatıldı.
Gönüllü üniversite öğrencileri, okulun sınıf, koridor ve bahçe duvarlarını çeşitli renklerle boyayarak okula yeni bir görünüm kazandırdı.
SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI SÜRECEK
Projeyle ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Hasan Bardakçı, öğrencilerin gönüllü olarak çalışmaya katılmasının anlamlı olduğunu belirtti.
Bardakçı, "Çocuklarımızın eğitim gördüğü ortamı daha renkli hale getirmek istedik. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Projede yer alan üniversite öğrencileri, çocukların taleplerini yerine getirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Okul yönetimi ise çalışmada emeği geçen öğretim elemanları ve öğrencilere teşekkür etti.