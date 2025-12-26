YENİÇAĞ - Konya / Ziya Temizkul

Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, uzun yıllar Akşehir’in sosyal ve kültürel hafızasında önemli bir yer tutan Üniversiteliler Kış Şenliği’nin, 24 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında düzenlenmek üzere 21 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirileceğini müjdeledi.

Başkan Köksal, ilk belediye başkanlığı döneminde üst üste 5 yıl boyunca Akşehirli üniversite gençleriyle birlikte gerçekleştirilen ve son olarak 22 üniversitenin katılımıyla düzenlenen şenliğin, kentin sosyo-kültürel yaşamına önemli katkılar sunduğunu hatırlattı. Bir süre sonra çeşitli nedenlerle yapılamayan şenliğin, bu yıl 6’ncı kez yeniden hayat bulacağını ifade eden Köksal, “Nerede kalmıştık diyoruz” sözleriyle gençlere seslendi.

Gençliğin enerjisini ve üretkenliğini her zaman önemsediklerini vurgulayan Başkan Köksal, şenliğin yeniden düzenlenmesinde Akşehirli üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin katkısının büyük önem taşıdığını belirterek, bu özgün organizasyonun yine gençlerin sahiplenmesiyle güç kazanacağını söyledi.

“Haydi Gençler. Kaldığımız Yerden…” çağrısıyla duyurulan şenliğin, Akşehir’i üniversite gençliği için yeniden bir buluşma ve paylaşım merkezine dönüştürmesi hedefleniyor. Başkan Köksal, şenliğin gençler için planlandığını vurgulayarak, “Bu şenlik sizler için gençler. Enerjinizi ve ateşinizi yollayın” ifadelerini kullandı.

21 yıl sonra yeniden düzenlenecek olan Üniversiteliler Kış Şenliği’nin, Akşehir’in kültürel canlılığına ve üniversite gençliğiyle kurulan bağlara yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.