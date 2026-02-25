Eskişehir’den Gaziantep’e 930 kilometre yürüyen Mehmet Gürsoylu, mobbinge dikkat çekmek için Hasan Dağı'na tırmandı. Şikâyetçi olduğu profesörlerin fotoğraflarını zirveye asan genç, "İsteyen gelip kendi indirsin" diyerek akademik baskılara isyan etti.

Gürsoylu, üniversitelerdeki baskıcı tutuma dikkat çekmek amacıyla, kendisini mağdur ettiğini iddia ettiği profesörlerin fotoğraflarının yer aldığı bir pankart hazırladı.

Hasan Dağı zirvesinde "Mobbing Suçtur" yazılı pankartı dalgalandıran Gürsoylu, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Videoda Prof. Dr. Nihat Yıldırım, Prof. Dr. Sedat Bayseç ve Prof. Dr. Said Söylemez’in fotoğraflarının bulunduğu pankartı gösteren öğrenci, hocalara "İsterlerse gelip kendileri indirsinler" diyerek meydan okudu.

Mevcut eğitim modelinin gençleri yıprattığını savunan Gürsoylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu eğitim modeli yanlış. Gençleri saçma teorik mücadelelerle boğmamalıyız. Onlara daha nitelikli bir eğitim sunmalı, dünyayla rekabet etmelerini sağlamalı ve ülkemiz için bir şeyler yapmalarına destek olmalıyız."