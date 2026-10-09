Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Öğrenim hayatına yeni başlayan üniversite öğrencileri, düzenlenen özel bir kültür ve uyum etkinliğiyle kenti yakından tanıma fırsatı buldu.

Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yağıbasan kız yurdu eğitim sorumlusu Buket Çiler Acar koordinatörlüğünde Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)Yağıbasan Yurdu Bünyesinde kalan öğrenciler gerçekleştirilen "Gelin Tanış Olalım" gezisi kapsamında unutulmaz bir gün geçirdi.

​İLK DURAK BİN YILLIK TARİH VE KÜLTÜREL MİRAS

​Farklı şehirlerden Tokat’a gelerek yükseköğrenimlerine başlayan gençlerin şehre adaptasyonunu hızlandırmak ve aralarındaki bağları güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen program, kapsamlı bir tarih turuyla başladı. Profesyonel rehberler eşliğinde Tokat’ın köklü geçmişine tanıklık eden öğrenciler; kentin simge mimari yapılarını, tarihi sokaklarını ve geleneksel dokusunu koruyan asırlık çarşılarını ziyaret etti. Rehberlerin anlatımıyla kentin Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine uzanan zengin kültürel mirası hakkında detaylı bilgi edinen gençler, Tokat’ın tarihi kimliğini yerinde gözlemledi.

​AT ÇİFTLİĞİNDE STRES ATTILAR

​Kültür turunun ardından gezinin ikinci etabında rotayı doğaya çeviren kafile, kentte faaliyet gösteren bir at çiftliğinde ağırlandı. Şehrin gürültüsünden uzak, doğayla baş başa bir atmosferde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, hem heyecanlı hem de neşeli dakikalar yaşadı.

​ÖĞRENCİLERDEN ORGANİZASYONA TAM NOT

​Gün boyu süren etkinlikler sayesinde hem birbirleriyle tanışıp kaynaşan hem de yaşadıkları şehri daha yakından tanıma imkanı bulan Yağıbasan Yurdu öğrencileri, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şehre ve yurt ortamına alışmalarında bu tür sosyal faaliyetlerin büyük rol oynadığını belirten gençler, organizasyonda emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine ve yurt yönetimine teşekkür etti.

​KYK yetkilileri ise üniversite gençliğine yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yıl boyunca artarak devam edeceğini bildirdi.