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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



2.Trabzon Film Festivali kapsamında düzenlenen Kısa Film Senaryosu Yarışması, 10 üniversitede öğrenim gören gençlere Karadeniz’in doğasını, mutfağını, kültürünü ve insan hikayelerini kendi bakış açılarıyla anlatma fırsatı sunuyor. 20 bin TL ödüllü yarışmaya son başvuru tarihi 21 Ekim olarak açıklandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle 15-20 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 2. Trabzon Film Festivali kapsamında üniversiteli gençlere yönelik Kısa Film Senaryosu Yarışması gerçekleştirilecek. Karadeniz’in eşsiz doğası, zengin mutfağı, köklü kültürü ve kendine özgü insan hikayeleri bu kez genç senaristlerin kaleminden sinemaya taşınacak.

TEMASI KARADENİZ MUTFAĞI VE DOĞA

“Karadeniz’i Sen Anlat!" sloganıyla gerçekleştirilen yarışmaya katılacak öğrenciler, Karadeniz mutfağı ve doğasından ilham alarak özgün kısa film senaryoları hazırlayacak. Senaryolarda bölgenin doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel yemekleri, gelenekleri, yaşam biçimi ve insan hikayeleri gençlerin yaratıcı bakış açısıyla ele alınacak.

Yarışmayla Karadeniz’in kültürel ve doğal zenginliklerinin gençlerin anlatımıyla görünür kılınması ve bölgenin sinemada anlatılmayı bekleyen yeni hikayelerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

10 ÜNİVERSİTEDEN GENÇLER YARIŞACAK

Yarışmaya, Artvin Çoruh Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi'nden öğrenciler başvurabilecek.

BİRİNCİYE 20 BİN TL ÖDÜL

Yarışmada dereceye giren senaryonun sahibine 20 bin TL para ödülü verilecek. Gençlerin sinema alanındaki üretimlerini desteklemeyi amaçlayan yarışma, aynı zamanda Karadeniz’in kültürel mirasının genç kuşakların anlatımıyla geleceğe taşınmasına katkı sağlayacak.

SON BAŞVURU 21 EKİM

Kısa Film Senaryosu Yarışması için son başvuru tarihi 21 Ekim 2026 olarak belirlendi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yapılan çağrıda, “Kısa film senaryonu yaz, Karadeniz’i kendi gözünden anlat ve hikayeni sinemaya taşı” ifadelerine yer verildi.