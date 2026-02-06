Yükseköğretim Kurulu üniversite eğitimi ile ilgili önemli bir yönetmelik paylaştı. Resmi Gazete'de paylaşılan yönetmelikle kısa ve verimliliği sınırlı kalan stajların yerine işyeri temelli uygulamalı mesleki eğitim anlayışıyla hayata geçirilecek uzun dönem stajlar getirildi.

Yeni modelle, öğrencilerin sadece sınıf ortamında değil doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazanmaları isteniyor. Modelin, mezunların donanımını yükseltmesi üretkenliklerini güçlendirmesi ve istihdam süreçlerini hızlandırması bekleniyor.

EN AZ BİR DÖNEM STAJ YAPILACAK

Yeni staj uygulaması kapsamında, kısa ve verimsiz stajlar yerine programların niteliğine göre farklı modeller hayata geçirilecek. Buna göre ön lisans programlarında 3 dönem teorik eğitim ve bir dönem uygulamalı eğitim ya da 2 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj; lisans programlarında ise 7 dönem teorik eğitim ve bir dönem staj veya 6 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj yapılacak.

Özvar, ilk aşamada Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacak uygulamalı eğitim modelinin kısa süre içinde bütün üniversitelere yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Özvar, "Böylece öğrencilerimizin eğitim süreçlerini gerçek iş ortamlarıyla bütünleştiren, istihdamla doğrudan bağlantı kuran bir yükseköğretim anlayışını kurumsallaştıracağız" sözlerini sarf etti.