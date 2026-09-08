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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İçişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Görüşmede, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversitelerde ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Bakan Çiftçi, görüşmenin ardından sanal medya hesabından açıklama yaptı.

KAMPÜS VE YURT ÇEVRELERİNDE DENETİMLER ARTIRILACAK

Bakan Çiftçi, öğrencilerin huzur ve güvenliğinin en temel sorumluluklardan biri olduğunu belirterek, kampüs ve yurt çevrelerindeki denetimlerin artırılacağını bildirdi.

Çiftçi açıklamasında, valiler, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve ilgili kurumlarla güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimiz bize emanettir; onların huzuru ve güvenliği en temel sorumluluklarımızdan biridir. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile birlikte; valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız ve ilgili kurumlarımızla 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversite ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirlerini değerlendirdik.”

ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILACAK

Çiftçi, kampüs ve yurt çevrelerinde asayiş ve narkotik denetimlerinin sıklaştırılacağını açıkladı.

Güvenlik kapsamında aydınlatma, kamera sistemleri, özel güvenlik ve trafik tedbirlerinin de yakından takip edileceğini belirten Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kampüs ve yurt çevrelerinde asayiş ve narkotik denetimlerini sıklaştıracak; aydınlatma, kamera sistemleri, özel güvenlik ve trafik tedbirlerini yakından takip edeceğiz.”

SAHADAKİ DENETİMLER DAHA DA ARTIRILACAK

Bakan Çiftçi, önümüzdeki haftalarda sahadaki güvenlik görünürlüğünün ve denetimlerin daha da artırılacağını belirtti.

Çiftçi, açıklamasını 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrenciler, aileler ve eğitim camiası için hayırlı olması temennisiyle tamamladı.

“Önümüzdeki haftalarda sahadaki görünürlüğümüzü ve denetimlerimizi daha da artıracağız. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, ailelerimiz ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum.”