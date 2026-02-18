Konya Selçuk Üniversitesi’nde öğrencilerin yemekhanede geçirebildiği sürenin Ramazan ayı nedeniyle kısaltıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Öğrenciler, daha önce 1 saat 25 dakika olan yemek süresinin 15 dakikaya düşürüldüğünü belirterek karara tepki gösterdi.

İddialara göre, yemekhaneye ulaşımın yaklaşık 10 dakika sürdüğünü ifade eden öğrenciler, bu nedenle yemeklerini sağlıklı ve rahat bir şekilde yiyemediklerini savundu. Bazı öğrenciler uygulamanın psikolojik baskı anlamına geldiğini öne sürerek, düzenlemenin geri çekilmesini talep etti.

Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, süre kısıtlamasının Ramazan ayında oruç tutmayan öğrencileri zor durumda bıraktığı görüşü dile getirildi. Öğrenciler, yemek saatlerinin tüm öğrenciler göz önünde bulundurularak planlanması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan süre artışı talep eden öğrencilere bazı üniversite personellerinin “siz de oruç tutun” şeklinde yanıt verdiği iddiası da tartışmayı büyüttü. Söz konusu ifadeler, sosyal medyada farklı kesimler arasında polemiğe neden oldu.

Konuya ilişkin üniversite yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, uygulamanın doğruluğu ve kapsamı merak konusu oldu. Eğitim çevreleri, benzer düzenlemelerde öğrencilerin temel ihtiyaçlarının gözetilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar ise Ramazan döneminde kamu kurumlarında yapılan düzenlemelerin tüm kesimleri kapsayıcı olması gerektiğini belirtiyor. Tartışmanın önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.