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Kaynak: DHA

Olay, saat 13.30 sıralarında Karabük Üniversitesi'nde meydana geldi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi M.Ş., 3'üncü kattaki pencereden havalandırma borularının üzerine düştü.

YAKLAŞIK 14 METREDEN DÜŞTÜ

M.Ş.'nin düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

20 yaşındaki öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.