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Kaynak: AA / DHA / İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, daha önce ESTRAM ile yaptığı ulaşım entegrasyonunun ardından dijitalleşme adımlarına bir yenisini daha ekledi. Üniversite, Ziraat Bankası ile imzaladığı protokol kapsamında kampüs genelinde komisyonsuz ödeme imkanı sunan yeni sistemi devreye alıyor.

Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen törende, iş birliği protokolü ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral ile Ziraat Bankası Eskişehir Şube Müdürü Durak Yıldırım tarafından imzalandı.

HERHANGİ BİR KOMİSYON YA DA KESİNTİ UYGULANMAYACAK

Yeni sistemle birlikte öğrenci ve personel, fiziki veznelere gitmeden mobil cihazlar ve internet üzerinden 7 gün 24 saat ESOGÜ kimlik kartlarına bakiye yükleyebilecek. Tüm banka ve kredi kartlarının kullanılabileceği sistemde herhangi bir komisyon ya da kesinti uygulanmayacak.

Dijital finans altyapısının önemli bir ayağını da harç ödemeleri oluşturuyor. Öğrenciler, yurt içi ve yurt dışından öğrenim ücretlerini ek ücret ödemeden online olarak gerçekleştirebilecek. Bu uygulama özellikle uluslararası öğrenciler için hızlı ve masrafsız bir ödeme imkanı sunacak.

Öte yandan dijitalleşme adımı yalnızca ödeme sistemleriyle sınırlı kalmayacak. ESOGÜ Portal üzerinden yürütülecek yeni sistemle kimlik kartı başvuruları, yenileme işlemleri ve araç etiketi talepleri tamamen online yapılabilecek.

“Sıfır kağıt” prensibiyle hayata geçirilen uygulamanın hem iş gücü tasarrufu sağlayacağı hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunacağı belirtildi.

ESOGÜ’nün, ulaşım ve finans teknolojilerini entegre eden bu yeni modeliyle Türkiye’deki üniversitelere örnek olmaya devam ettiği ifade edildi.