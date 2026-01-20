Hademe olarak çalıştığı 18 Mart Üniversitesi'nde okul sekreterinin şifrelerini alarak görev yaptığı Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu’nun bilgi yönetim sistemine erişip, 2021 yılında okulu kazanan ancak kayıt yaptırmayan bir öğrenciyle kimlik bilgilerini değiştiren Güçtekin, daha sonra da görevde yükselme sınavında puanını 100 olarak değiştirmişti. Güçtekin, hademe olarak başladığı mesleki kariyerinde usulsüz bir şekilde mali işler koordinatörlüğüne yükselmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun teftişinde ortaya çıkan skandal sonrası Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Savcılığın soruşturması kapsamında gözaltına alınan Serdal Güçtekin, tutuklandı.

Savcılıktan yapılan açıklama şöyle:

“Bir takım medya organlarında ÇÖMÜ de usulsüz kadrolaşma vs iddialarına dair suç duyurusu evrakları uyarınca tarafımızca yürütülen soruşturma kapsamında;

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/814 soruşturma sayı dosyasından Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan Çanakkale Sulh Ceza hâkimliğine sevki yapılan Serdal Güçtekin Çanakkale 2.Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/25 D.iş sayılı kararı ile TUTUKLANARAK cezaevine sevki yapılmıştır.”