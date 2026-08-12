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Şırnak Üniversitesi’nde tartışmalı akademik atamalara ilişkin yeni bir dosya gündeme geldi. İddialara göre 2015 yılında açılan öğretim görevlisi kadrosuna başvuran Naime Güner’in, ilanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilmesine rağmen sınava sokulduğu ve başarılı ilan edilerek kadroya atandığı belgelendi.

2015'TEKİ İLAN ŞARTLARI DİKKAT ÇEKTİ

Odatv'nin haberine göre, Dosyanın merkezinde, Şırnak Üniversitesi İdil Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Naime Güner bulunuyor.

8 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan ilanda adaylardan, "Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya ilgili alanda en az üç yıl çalışmış olmak" şartı arandı.

Belgelere göre Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı'ndan Haziran 2014'te mezun olan Güner'in, başvuru tarihinde ilanda belirtilen tezli yüksek lisans şartını karşılamadığı ve üç yıllık mesleki deneyiminin de bulunmadığı öne sürüldü.

BAZI ADAYLAR ELENİRKEN SINAVA ALINDI

Ön değerlendirme sürecinde bazı adayların "3 Yıllık Deneyim Yok" ve "Mezuniyet Sonrası Tecrübe Yetersiz" gerekçeleriyle elendiği belirtilirken, Güner'in ilan şartlarını karşılamadığı halde sınava alındığı iddia edildi.

11 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen bilim sınavının ardından Güner'in asil başarılı ilan edilerek öğretim görevlisi kadrosuna yerleştirildiği aktarıldı.

Dosyada yer alan iddialara göre, atamaya ilişkin rapor ve tespitlere rağmen üniversite yönetiminin Güner'in görevine son vermediği ve yaklaşık 10 yıldır kadroda tutulduğu öne sürüldü.

ÜNİVERSİTEDE BENZER İDDİALAR DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Şırnak Üniversitesi'ndeki tartışmaların yalnızca bu atama dosyasıyla sınırlı olmadığı da öne sürüldü.

Üniversite öğretim üyesi Dr. Ceren Avcı'nın doçentlik belgesinin, akademik çalışmalarında tespit edilen intihal, mükerrer yayın, sahtekarlık ve gerçeğe aykırı beyan gibi etik ihlaller nedeniyle Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından oy birliğiyle iptal edildiği belirtildi.

Rektör Abdurrahim Alkış'ın danışmanlarından Turizm Yüksekokulu öğretim üyesi Sedat Çelik'in doçentlik unvanının da 2025 yılında ÜAK tarafından iptal edildiği bilgisi daha önce kamuoyuna yansımıştı.

Ayrıca Öğretim Üyesi Bedirhan Önem'in 20 Haziran 2022'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapis cezası aldığı ve kararın istinaf mahkemesince onandığı, buna rağmen görevde tutulduğu ve bir süre daha maaş ödemesi yapıldığı yönündeki iddialar da gündeme gelmişti.

Şırnak Üniversitesi'nde 2015 yılında yapılan atamayla ilgili ortaya çıkan yeni belgeler, üniversitedeki akademik kadrolara ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.