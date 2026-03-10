Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde planlanan değişiklikler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, önlerinde iki seçenek olduğunu belirtti.

Katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemine ilişkin gündemdeki başlıkları değerlendirdi.

“SEÇENEKLER TARTIŞILIYOR”

12 senelik zorunlu eğitim süresinin değişip değişmeyeceği ile ilgili soruları yanıtlayan Tekin, bu konuda henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını fakat çeşitli seçeneklerin tartışıldığını belirtti.

Bakan Tekin, eğitim sisteminde gerçekleşecek değişikliklerin kamuoyuyla paylaşılmadan önce kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ifade ederek “Herhangi bir karar almadan önce konuyu tartışmaya açıyoruz ve kamuoyunun görüşlerini takip ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte üniversiteye başlama yaşının daha erken dönemlere çekildiğini görüyoruz" sözlerini sarf etti.

İKİ SEÇENEKTEN BAHSETTİ

Tekin, "Buradan hareketle bizim yapmak istediğimiz de 15-16 yaşından itibaren yükseköğretime başlandığı bir mekanizma geliştirebilir miyiz, diye çalışıyoruz. Okulöncesini zorunlu hale getirerek 12 yıllık zorunlu eğitimin süresini kısaltabilir miyiz? Bunları tartışıyoruz ve izliyoruz. Takdir TBMM’nin olacaktır" dedi.