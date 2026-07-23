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Kaynak: AA / DHA / İHA

Üniversite tercih döneminde milyonlarca aday karar aşamasına gelirken, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfü İlgar, doğru tercihin yalnızca üniversiteye yerleşmek anlamına gelmediğini, öğrencinin gelecekteki yaşamını ve mesleki mutluluğunu da belirlediğini söyledi.

İlgar, tercih yapılırken öğrencinin ilgi alanları, yetenekleri ve kişisel değerleriyle bölümün uyumlu olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

POPÜLER MESLEKLER YANILTABİLİR

Prof. Dr. İlgar, sadece puanın yettiği ya da popüler olduğu için tercih edilen bölümlerin uzun vadede mutsuzluk yaratabileceğine dikkat çekti.

Öğrencilerin tercih edecekleri bölümlerin ders içeriklerini, staj imkanlarını ve uygulamalı eğitim olanaklarını mutlaka incelemesi gerektiğini belirten İlgar, "Önemli olan öğrencinin ilgi, yetenek ve değerleriyle tercih edeceği bölümün örtüşmesidir." ifadelerini kullandı.

AİLELERE ÖNEMLİ UYARI: BASKI YAPMAYIN

Tercih döneminde ailelerin tutumunun büyük önem taşıdığını belirten İlgar, ebeveynlerin kendi hayallerini çocuklarına yüklememesi gerektiğini söyledi.

Ailelerin çocuklarını başkalarıyla kıyaslamamasını isteyen İlgar, ailelerin rehberlik yapması gerektiğini ancak son kararın öğrenciye ait olduğunu vurguladı.

BU HATALAR YERLEŞEMEME RİSKİNİ ARTIRIYOR

Prof. Dr. Lütfü İlgar, tercih listelerinde en sık yapılan hataları da sıraladı.

Buna göre;

Sadece puanın yettiği en yüksek bölümleri yazmak,

Üniversitenin yalnızca adına veya prestijine göre tercih yapmak,

Bölüm içeriklerini araştırmamak,

Arkadaş grubuna göre karar vermek,

İnternetteki "en çok kazandıran meslekler" listelerine göre seçim yapmak,

Tercih listesini son güne bırakmak,

Güvenli seçeneklere listede yer vermemek adayların en sık yaptığı yanlışlar arasında yer alıyor.

"KARARSIZLIK YANLIŞ KARARDAN DAHA KÖTÜ OLABİLİR"

Yanlış bölüm tercihinin zaman, emek ve maddi kayıplara neden olabileceğini belirten İlgar, öğrencilerin karar sürecinde paniğe kapılmaması gerektiğini ifade etti.

Tercih sürecinin adım adım planlanmasını öneren İlgar, yoğun kaygı yaşayan öğrencilerin aileleri, öğretmenleri veya rehber öğretmenlerinden destek alabileceğini belirtti.

İlgar, "Kararsızlık kimi zaman yanlış karardan daha olumsuz sonuçlar doğurabilir. Yeterli araştırmayı yapan öğrenciler, sorumluluk alarak kendi kararlarını vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.