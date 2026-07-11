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Kaynak: İHA

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında, üniversite kampüsünde kurulan 750 metrekarelik polikarbon sera ve 500 metrekarelik üretim alanında üç yıldır tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine çalışmalar yürütülüyor.

Proje kapsamında bu yıl 480 bin kök İzmir kekiği (vilyalı kekik) ve 24 bin kök tıbbi adaçayı fidesi üretildi. Üretilen fideler, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle belirlenen çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Ayrıca üreticilere bitkilerin yetiştirilmesi, işlenmesi ve ekonomik getirileri konusunda eğitim veriliyor.

Fideler, Merkez ilçeye bağlı Taşlık köyünde çiftçilerle birlikte belirlenen arazilere dikilerek üretim süreci sahada başlatıldı.

“HEDEF: ÇİFTÇİNİN GELİRİNİ ARTIRMAK”

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güney, çalışmanın üniversitenin ihtisaslaşma sürecinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, üretimin doğrudan çiftçiye kazanç sağlamasının amaçlandığını ifade etti. Güney, geçen yıl ekinezya ve melissa üretiminden elde edilen olumlu sonuçların ardından bu yıl da benzer bir başarı beklediklerini söyledi.

“FİDELER TAMAMEN ÜCRETSİZ”

Projede ticari satış yapılmadığını vurgulayan Güney, “Üretilen hiçbir fide satılmıyor. Amaç, çiftçimizin ekonomik olarak güçlenmesi. Bu nedenle tüm fideler üreticilere ücretsiz dağıtılıyor” dedi.

İTHALATA ALTERNATİF YERLİ ÜRETİM

Projeden yararlanan üreticiler ise aromatik bitkilerin önemli bir ekonomik potansiyel sunduğuna dikkat çekti. Türkiye’de özellikle tıbbi amaçlı kullanılan aromatik bitkilerin büyük bölümünün ithal edildiğine işaret eden çiftçiler, bu tür projelerle yerli üretimin artırılabileceğini belirtti.

Üreticiler ayrıca nane, kekik, safran ve salep gibi ürünlerin yanı sıra farklı bitki türleriyle üretimi çeşitlendirerek gelirlerini artırmayı hedefliyor.