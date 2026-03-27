Muğla’da üniversite öğrencisi İsmail Caymaz’ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Olay sırasında kurulan hava yastığının yeterliliğine ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Caymaz, Menteşe ilçesindeki öğrenci yurdunda bulunduğu sırada yüksek bir noktaya çıkarak yaşamına son vermek istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yetkililer ve uzman ekipler tarafından yaklaşık iki saat süren ikna çabalarına rağmen Caymaz, daha sonra kendisini boşluğa bıraktı. Olay yerinde tedbir amacıyla kurulan hava yastığının üzerine düşen genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Caymaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından, hava yastığının yetersiz olduğu ve müdahalede ihmal bulunabileceği yönünde iddialar kamuoyuna yansıdı. Bu gelişmeler üzerine Muğla Valiliği tarafından idari, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında AFAD yetkilileri ile olay anına tanıklık eden kişilerin ifadelerinin alınacağı, ayrıca yurtta bulunan güvenlik kamerası kayıtları ile cep telefonu görüntülerinin inceleneceği bildirildi.