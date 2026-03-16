Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen K.K., iddiaya göre İhsaniye Mahallesi’ndeki Demokrasi Parkı’nda bir süre sohbet ettiği 67 yaşındaki Naim Acar’ın yanından ayrılmasının ardından, peşinden giderek başına yumruk attı. Yere yığılan Acar, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılırken K.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beyin kanaması geçiren Naim Acar 9 gün sonra dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. K.K., Acar’ın ölümü sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.