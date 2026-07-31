Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA



İzmir’in Buca ilçesine bağlı Erdem Caddesi üzerinde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Eren Yalçın Selvi'ye, seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Selvi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

KAYSERİ’DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK!

Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, araç sürücüsü hakkında adli işlem başlattı. Eren Yalçın Selvi'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Genç öğrencinin yarın memleketi Kayseri'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

