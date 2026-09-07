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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Üniversitesi ile İŞKUR Ordu İl Müdürlüğü, öğrencilerin kariyer yolculuğunu güçlendirecek iş birliği protokolüne imza attı.

Ordu Üniversitesi ile Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında, üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmasını ve istihdam olanaklarına daha kolay ulaşmasını amaçlayan “Kampüsten Kariyere Güçlü Adım Köprüsü” protokolü imzalandı.

REKTÖR BAŞ VE İL MÜDÜRÜ AKKUŞ İMZALADI

Öğrencilerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmalarının amaçlandığı protokol, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ile İŞKUR Ordu İl Müdürü Mahmut Akkuş tarafından imza altına alındı.

KARİYER DANIŞMANLIĞINDAN İSTİHDAM PROGRAMLARINA

Protokol kapsamında Ordu Üniversitesi öğrencilerinin iş gücü piyasasına katılımını kolaylaştırmaya yönelik kariyer danışmanlığı, mesleki eğitimler, kariyer günleri, istihdam programları ve Kariyer Kulübü faaliyetlerinin düzenlenmesi hedefleniyor.

ÖĞRENCİLER İŞ DÜNYASIYLA BULUŞACAK

İş birliği çerçevesinde ayrıca İŞKUR Kampüs, İŞKUR Gençlik Programı, Ulusal Staj Programı, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı, İşbaşı Eğitim Programı ve Yetenek Kapısı gibi uygulamalardan yararlanılacak.

Bu programlar aracılığıyla öğrencilerin henüz üniversite eğitimleri devam ederken iş dünyasıyla buluşmaları, mesleki deneyim kazanmaları ve mezuniyet sonrası çalışma hayatına daha güçlü hazırlanmaları desteklenecek.