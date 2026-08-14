Küçükçekmece Belediyesi, geleceğin teminatı olan gençlerin üniversiteye hazırlık sürecinde yanlarında durmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen proje kapsamında, 12. sınıf öğrencileri ile liseden mezun olan gençler için düzenlenen 2026-2027 eğitim öğretim dönemi ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlık eğitimlerinde yeni dönem kayıt maratonu resmen başladı. Gençlerin geleceğine yön verecek olan bu önemli sınav maratonunda ekonomik yükü hafifletmek ve tüm öğrencilere eşit şartlar sunmak hedefleniyor.

İlçe genelinde eğitimde fırsat eşitliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflediklerini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, gençlerin hayallerine giden yolda desteklenmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Başkan Kemal Çebi konuşmasında, hayallere giden yolda imkânların değil, çabanın belirleyici olması gerektiğine inandıklarını ifade etti. Dolayısıyla düzenledikleri YKS Hazırlık Kursları ile öğrencilere destek olduklarını aktaran Çebi, tüm gençlere inandıkları yolda gönülden başarılar dilediğini sözlerine ekledi.

DERSLER EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

Kapsamlı bir müfredatla kurgulanan YKS eğitimleri Eylül ayı itibarıyla start alacak. Program dâhilinde, alanında uzman ve tecrübeli eğitmenler tarafından müfredata uygun detaylı konu anlatımları gerçekleştirilecek. Öğrencilerin eksiklerini hızlıca kapatabilmesi adına birebir özel çalışma saatleri, soru çözüm seansları ve düzenli aralıklarla yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi ile Alan Yeterlilik Testi deneme sınavları uygulanacak. Böylece gençler sınav stresini azaltarak gerçek sınav tecrübesini dersliklerde yaşama imkânı bulacak.

Öğrencilerin okul ve günlük programları dikkate alınarak hazırlanan eğitim takvimine göre; 12. sınıf öğrencileri için dersler hafta sonları Halkalı Gençlik Merkezi çatısı altında düzenlenecek. Liseden mezun olmuş ve sınava yeniden hazırlanan gençler için ise hafta içi üç gün boyunca eğitim imkânı sunulacak. Mezun öğrenciler derslerini Halkalı Gençlik Merkezi, Cennet Bilgievi ve İkitelli Bilgievi olmak üzere kendilerine en yakın merkezlerde takip edebilecek.

Eğitimlerin yalnızca akademik anlatımla sınırlı kalmadığı programda, öğrencilerin sınav sürecini psikolojik olarak da güçlü yönetebilmeleri amaçlanıyor. Kurslara katılım sağlayan tüm öğrenciler, kurum bünyesinde görev yapan uzman rehberlik öğretmenlerinden birebir eğitim koçluğu hizmeti alabilecek. Rehberlik servisi; doğru ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi, sınav kaygısı ile başa çıkma yolları ve meslek tercihi konularında gençlere yol gösterecek.

BAŞVURULAR YÜZ YÜZE ALINACAK

Küçükçekmece Belediyesi tarafından sunulan bu tamamen ücretsiz YKS eğitimlerinden faydalanmak isteyen adayların başvurularını bizzat yapmaları gerekiyor. Kayıt işlemleri Halkalı Gençlik Merkezi’ne gidilerek yüz yüze gerçekleştirilebilecek. Kurs içeriği, ders saatleri ve başvuru evrakları gibi konularda detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi’ni arayarak hızlıca bilgi edinebilirler.