Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu kaynaklarının korunmasına yönelik yürütülen soruşturma, hastanedeki büyük bir yolsuzluk ağını deşifre etti. İddiaya göre, hastane görevlisi M.G., kurumun deposundan temin ettiği malzemeleri sistematik bir şekilde dışarı çıkararak bir market zinciri çalışanıyla paylaştı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONUÇ VERDİ

Şüphelerin yoğunlaşması üzerine başlatılan teknik ve fiziki takip, hırsızlığın münferit bir olay olmadığını, organize bir yapı tarafından gerçekleştirildiğini kanıtladı. Savcılık, şüpheli M.G.’nin eylemlerini sürekli hale getirdiğini ve kamu malını planlı bir şekilde piyasaya sürdüğünü tespit etti.

7 ŞÜPHELİYE "KAMU KURUMU ALEYHİNE HIRSIZLIK" SUÇLAMASI

Emniyet güçlerinin eş zamanlı operasyonuyla suç ağına ağır bir darbe indirildi. Operasyon kapsamında baş şüpheli M.G., onunla iş birliği yaptığı belirlenen K.D., Y.E., E.Ö., Y.T., M.C. ve F.O. olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "kamu kurumu aleyhine hırsızlık" suçundan adli işlem başlatıldı.

Üniversite hastanesi yönetimi ve adli makamların koordineli şekilde yürüttüğü süreçte, çalınan malzemelerin toplam değeri ve olayın geçmişe dönük kapsamı mercek altına alındı. Skandalın boyutlarının artabileceği belirtiliyor.