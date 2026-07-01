Üniversite diplomasının en avantajlı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye işsizlikte zirveye yakın

Olumlu tarafta ise blok genelindeki ortalama son 10 yılda 4 yüzde puandan fazla düştü. NEET oranındaki en büyük düşüşler İtalya’da 12 yüzde puan ve Yunanistan’da 10 yüzde puan olarak kaydedildi. Buna karşılık Almanca konuşulan bazı ülkelerde iş gücü dışındaki gençlerin oranında hafif artış görüldü: Almanya’da 1,0 yüzde puan, Lüksemburg’da 1,2 yüzde puan ve Avusturya’da 1,6 yüzde puan.

Belirgin coğrafi farklara rağmen, NEET kategorisindeki gençler için tek ve güçlü bir sosyodemografik profil öne çıkmıyor. Oranlar kadınlar ve erkekler arasında birbirine yakın; genç kadınların iş gücü dışında kalma ihtimali erkeklere göre biraz daha yüksek: yüzde 12’ye karşı yüzde 10.

Tablo banliyöler, şehirler ve kırsal bölgeler arasında da büyük ölçüde benzer. Kırsal bölgelerde yaşayan gençlerin NEET kategorisinde yer alma ihtimali yüzde 12 ile biraz daha yüksek.