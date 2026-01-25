AKP, üniversite öğrencilerine yönelik 25 maddelik af düzenlemesinde son aşamaya geldi. Düzenlemede kapsam geniş tutulmayacak ve yalnızca lisans öğrencileri faydalanabilecek. Af taleplerinin geçerli olabilmesi için mazeretlerin resmi belgelerle kanıtlanması gerekecek.

Türkiye Gazetesi yazarlarından Esma Altın'ın haberine göre, AKP Meclis Grubu, üzerinde çalıştığı yükseköğrenim affı kanun teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunumunun ardından nihai hâlini almasını bekliyor. YÖK ve Üniversiteler Arası Kurul ile yapılan görüşmelerde, af kapsamının genişletilmesine ilişkin talepler ve üniversitelerden gelen geri bildirimler Erdoğan’a aktarılacak.

KİMLER ÜNİVERSİTE AFFINDAN YARARLANABİLECEK?

Affın kapsayacağı öğrenciler arasında, ebeveyn kaybı veya ailenin tek gelir kaynağını yitirmesi sebebiyle eğitimine devam edemeyenler, bakım sorumluluğu bulunanlar, doğal afetlerden etkilenenler ve uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalanlar bulunuyor. Bu durumların belgelerle doğrulanması temel kriter olacak.