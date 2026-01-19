Serbestiyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; United S adlı gemide tuzların arasına gizlenmiş 10 ton kokain ele geçirildi. 'Beyaz Dalga' adı verilen ve 6 ülkenin koordinasyonunda gerçekleşen operasyonun fitilini Brezilya ateşledi. Beyaz Dalga Operasyonu'nda Brezilya'nın ABD'yi bilgilendirmesiyle başlayan süreçte Brezilya, ABD, İspanya, İngiltere, Fransa ve Portekiz'in ortak operasyonunda yaklaşık değeri 100 milyon Euro olan 10 ton kokain ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonu sırasında gözaltına alınan isimler Çetin Gören, daha önce Bataklık operasyonu sırasında yakalanmış, yargılandıktan sonra beraat etmiş.

10 TON KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Uluslararası bir suç örgütünün denizyolu üzerinden Avrupa'ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini alan Brezilya ulusal Polisi bu bilgiyi 5 ülkeyle paylaştı ve Beyaz Dalga Operasyonu başladı. Operasyonda tuz yükünün arasına gizlenmiş 294 paket halinde 9 bin 994 kg kokain bulundu.

GEMİDE 4 TÜRK VARDI

Operasyonda 4 Türk, bir Sırp, bir Macar ve 7 Hint uyruklu olmak üzere toplamda 13 kişiden oluşan mürettebat gözaltına alındı. Uyuşturucu kaçakçılarının ifadesine göre Avrupa'ya İspanya üzerinden sokulacak uyuşturu, Huelva'da dolaşıma sokulacaktı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayın duyulmasının ardından re’sen soruşturma başlattı. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğünce İstanbul’da 11, Mersin’de 3, Tekirdağ’da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da 1’er olmak üzere toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab’ın “örgüt kurma”, “uyuşturucu ticareti” ve “suçtan elde edilen malvarlığını aklama” suçlarından gözaltına alındı. Yurt dışında firari olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve kırmızı bülten çalışmaları başlatıldı. Geminin mürettebatından Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş İspanya’da tutuklanırken, kokainin sahibi olduğu belirtilen Çetin Gören ile Ahmad Almassri ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm malvarlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el koyuldu

OPERASYONDA TANIDIK SİMALAR: DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞ

Çetin Gören ismini Türkiye ilk defa duymuyor. Geçmişte Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olarak adlandırılan 'Bataklık' operasyonunda yakalanmış ve yargılama sonucu beraat etmişti. Operasyondaki diğer önemli isim ise Kamer Shipping’in kurucu ortağı Ahmad Almassri’ydi. Geminin İspanya polisi tarafından yakalanmasının ardından yazılı bir açıklamada bulunmuş ve geminin 9 Ekim 2025 tarihinde Honduras merkezli CAPO MARİTİME CO. Şirketi’ne satıldığını, 27 Ekim tarihinde de geminin fiilen bu şirkete teslim edildiğini, gemiyle bir bağlantılarının kalmadığını öne sürse de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Bir başka önemli isim ise Mehmet Bülent Aymen’di. Aymen’in 40 yıllık Sabay Lojistik’in sahibi ve Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin de başkan yardımcısı olduğu ortağıydı.