Samsun Yurt Savunma bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve yüksek teknoloji odaklı çözümleriyle tanınan UNIROBOTICS, küresel savunma ekosistemindeki kritik ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla geliştirdiği yeni nesil sistemlerini duyurdu.

Şirket, dünya savunma ve havacılık sanayisinin en prestijli buluşma noktalarından biri olarak kabul edilen SAHA 2026 fuarında, Dağınık Mobil Katmanlı Hava Savunma Mimarisi yani Counter Unmanned Aerial Systems teknolojisini sergileyecek.

SAHA İstanbul tarafından 5 ile 9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi ev sahipliğinde düzenlenecek olan bu dev organizasyon, UNIROBOTICS’in sürdürülebilir ve yüksek performanslı mühendislik gücünü kanıtlayacağı bir platform olacak.

DRONE SÜRÜLERİ VE KAMİKAZE İHA TEHDİTLERİNE KARŞI MİLLİ ÇÖZÜM

Modern savaş alanlarında son yıllarda en büyük tehdit unsuru haline gelen drone sürüleri ve loitering mühimmat olarak da adlandırılan kamikaze İHA saldırılarına karşı UNIROBOTICS tarafından geliştirilen sistem, tamamen mobil ve merkeziyetsiz yapısıyla dikkat çekiyor. Dağınık Mobil Katmanlı Hava Savunma Mimarisi, çok katmanlı koruma kalkanı sayesinde düşman unsurların sızma girişimlerini henüz sınır hattında tespit ederek imha etme kabiliyetine sahip. Bu mimari, sahada bulunan bağımsız platformların tam bir koordinasyon ve senkronizasyon içerisinde çalışmasını mümkün kılarak, sistemin tek bir noktaya olan bağımlılığını tamamen ortadan kaldırıyor. Bu sayede geniş operasyon alanlarında kesintisiz bir süreklilik sağlanırken, asimetrik tehditlere karşı son derece esnek ve dayanıklı bir savunma hattı inşa ediliyor.

SAVUNMA MİMARİSİNİN KALBİ: TRAKON UZAKTAN KOMUTALI SİLAH SİSTEMLERİ

Yeni nesil savunma stratejisinin merkezinde, UNIROBOTICS’in imzasını taşıyan TRAKON Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri yer alıyor. Farklı menzil katmanlarında etkin koruma sağlayan TRAKON serisi, hem yakın savunma hem de orta menzilli tehditleri etkisiz hale getirme noktasında üstün bir performans sergiliyor. Şirketin ölçeklenebilir teknolojik altyapısı, bu sistemlerin farklı operasyonel ihtiyaçlara göre hızla modifiye edilmesine olanak tanıyor. Bu durum, sadece operasyonel başarıyı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda maliyet etkin ve sürdürülebilir bir savunma çözümünü müttefik ülkelerin envanterine sunuyor. TRAKON sistemleri, otonom yetenekleri ve yapay zeka destekli hedef tespit algoritmalarıyla geleceğin çatışma ortamlarına tam uyum sağlıyor.

STRATEJİK BÜYÜME VE KÜRESEL İŞ BİRLİKLERİ

UNIROBOTICS, SAHA 2026 fuarını yalnızca ürün sergilenen bir alan olarak değil, aynı zamanda stratejik bir büyüme ve küresel bağlantı noktası olarak görüyor. SYS Grup bünyesindeki kardeş kuruluşu CANiK ile birlikte entegre savunma çözümlerini sergileyecek olan şirket, fuar boyunca yoğun bir diplomasi trafiği yönetecek. İşletmeden işletmeye yani B2B, işletmeden devlete yani B2G ve devletten devlete yani G2G düzeyinde gerçekleştirilecek üst düzey görüşmelerle mevcut ihracat başarısının yeni coğrafyalara taşınması hedefleniyor. Türk savunma sanayisinin yerli ve milli gücünü dünya devlerine tanıtacak olan UNIROBOTICS, bu fuarı teknolojik yayılımını artırmak için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor.

MİLLİ MÜHENDİSLİK GÜCÜYLE YARININ SAVUNMA HATTI

Modern muharebe sahasının dinamik ve hızla değişen ihtiyaçlarına milli mühendislik kapasitesiyle yanıt veren UNIROBOTICS, dijitalleşen ordu yapılarının temel taşı olmayı amaçlıyor. Otonom sistemlerin entegrasyonundan, uzaktan komuta edilen platformlara kadar geniş bir yelpazede teknoloji üreten şirket, SAHA 2026’da sergileyeceği vizyonla Türkiye’nin savunma teknolojileri alanındaki bağımsızlığını bir adım daha ileriye taşıyacak. Sahadaki harekat kabiliyetini artıran ve personel riskini minimize eden bu sistemler, gelecekte hava savunma doktrinlerinin en önemli parçası olmaya aday gösteriliyor.