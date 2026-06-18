ÜNİLİG'de zirve Yaşar Üniversitesi'nin: "Yaşar'ın Sultanları" Türkiye şampiyonu oldu

"Kızlarımızın azim, kararlılık ve müthiş bir takım ruhuyla kazandığı bu şampiyonluk, tüm üniversite camiamız için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sporda da böylesine elit ve örnek sonuçlara imza atmalarından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Spora ve sporcu gelişimine verdiğimiz desteklerin bu altın kupalarla taçlanması vizyonumuzun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor."