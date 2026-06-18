Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor ÜNİLİG'de zirve Yaşar Üniversitesi'nin: "Yaşar'ın Sultanları" Türkiye şampiyonu oldu

ÜNİLİG'de zirve Yaşar Üniversitesi'nin: "Yaşar'ın Sultanları" Türkiye şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen ÜNİLİG Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda fırtına gibi esen Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, tüm rakiplerini geride bırakarak namağlup Türkiye şampiyonu oldu. Kupayı müzesine götüren Yaşar'ın Sultanları, İzmir'e büyük bir gurur yaşattı.

Kaynak: İHA
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ÜNİLİG'de zirve Yaşar Üniversitesi'nin: "Yaşar'ın Sultanları" Türkiye şampiyonu oldu - Resim: 1

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ÜNİLİG Voleybol Türkiye Şampiyonası, oynanan final müsabakalarıyla tamamlandı.

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ÜNİLİG'de zirve Yaşar Üniversitesi'nin: "Yaşar'ın Sultanları" Türkiye şampiyonu oldu - Resim: 2

Turnuva boyunca hem yüksek teknik kapasiteleri hem de dostluk ve fair-play ruhunu yansıtan mücadeleleriyle taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Yaşar Üniversitesi, final maçında da üstün bir oyun sergileyerek altın madalyanın sahibi oldu.

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ÜNİLİG'de zirve Yaşar Üniversitesi'nin: "Yaşar'ın Sultanları" Türkiye şampiyonu oldu - Resim: 3

Bu şampiyonluk, Yaşar Üniversitesi için bir tesadüf değil, köklü bir geleneğin devamı niteliğinde. Geçmiş yıllarda da üst üste ÜNİLİG şampiyonlukları yaşayan ve ulusal organizasyonlarda İzmir'i başarıyla temsil eden mavi-beyazlı ekip, Antalya'da kazandığı bu kupayla birlikte voleyboldaki dominasyonunu bir kez daha tescillemiş oldu.

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ÜNİLİG'de zirve Yaşar Üniversitesi'nin: "Yaşar'ın Sultanları" Türkiye şampiyonu oldu - Resim: 4

Görkemli zaferin ardından İzmir'e dönen Yaşar'ın Sultanları, kupa sevincini paylaşmak üzere Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ile bir araya geldi.

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ÜNİLİG'de zirve Yaşar Üniversitesi'nin: "Yaşar'ın Sultanları" Türkiye şampiyonu oldu - Resim: 5

Şampiyonluk kupasını kaptanın elinden alan ve başarılı sporcuları tek tek tebrik eden Prof. Dr. Kandiller, şu ifadeleri kullandı:

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ÜNİLİG'de zirve Yaşar Üniversitesi'nin: "Yaşar'ın Sultanları" Türkiye şampiyonu oldu - Resim: 6

"Kızlarımızın azim, kararlılık ve müthiş bir takım ruhuyla kazandığı bu şampiyonluk, tüm üniversite camiamız için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sporda da böylesine elit ve örnek sonuçlara imza atmalarından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Spora ve sporcu gelişimine verdiğimiz desteklerin bu altın kupalarla taçlanması vizyonumuzun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor."

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ÜNİLİG'de zirve Yaşar Üniversitesi'nin: "Yaşar'ın Sultanları" Türkiye şampiyonu oldu - Resim: 7

Akademik hayat ile profesyonel sporu başarıyla bir arada yürüten Yaşar Üniversitesi öğrencileri, bu şampiyonlukla birlikte önümüzdeki dönemde düzenlenecek olan Avrupa Üniversite Sporları (EUSA) organizasyonlarında da Türkiye'yi temsil etme hakkı yolunda önemli bir adım attı.

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