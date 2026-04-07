UNIFIL, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde barış gücüne ait bir lojistik konvoyu durdurduğunu ve bir askeri kısa süreliğine alıkoyduğunu açıkladı. Yapılan girişimlerin ardından askerin kısa sürede serbest bırakıldığı bildirildi.

KONVOY DURDURULDU, ASKER ALIKONULDU

UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin konvoyu durdurduğu ve bir barış gücü askerini alıkoyduğu belirtildi. Olayın ardından UNIFIL Komutanı Diodato Abagnara ile irtibat birimlerinin devreye girdiği aktarıldı.

Yapılan acil temaslar sonucunda söz konusu askerin bir saatten kısa sürede serbest bırakıldığı ifade edildi.

“ULUSLARARASI HUKUKA AÇIK İHLAL”

UNIFIL açıklamasında, barış gücü personelinin alıkonulmasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Ayrıca bu tür müdahalelerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararına da aykırı olduğu belirtildi.

TARAFLARA ÇAĞRI YAPILDI

Açıklamada, Lübnan’daki tüm taraflara UNIFIL personelinin güvenliğinin sağlanması ve hareket özgürlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı. Barış gücü görevlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için sahadaki koşulların korunmasının önemine dikkat çekildi.