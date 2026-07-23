Yurtdışı eğitimde asıl farkı çoğu zaman öğrencinin başarısı değil, doğru bilgiye ve yönlendirmeye erişimi belirliyor. Uni4Edu; üniversitelerden, dil okullarına, hazırlık programlarından liselere, yaz okullarından kısa dönem eğitim seçeneklerine kadar farklı eğitim fırsatlarını tek platformda bir araya getiriyor. Öğrenciler, kendi profillerine uygun programları karşılaştırabiliyor, kabul koşullarını inceleyebiliyor, başvuru adımlarını öğrenebiliyor ve seçtikleri okul ve programa doğrudan online başvuru yapabilmesini de sağlıyor.

Temel çıkış noktasını, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek olan Uni4Edu'nun Türkiye’den ve tüm düyadan öğrencilerin yurt dışı eğitim olanaklarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla program araştırma, karşılaştırma ve online başvuru süreçlerini ücretsiz dijital danışmanlıkla tek platformda buluşturuyor. Platform sayesinde öğrenciler, yurt dışındaki üniversitelerin yıllık eğitim ücretlerini 9 aya kadar taksitlendirebiliyor. Her eğitim yılı için yeniden kullanılabilen ödeme modeli, öğrenim süresi boyunca devam ettirilebiliyor. Uni4Edu’nun ödeme modeli, Türkiye’de bir ilki temsil ediyor.

“Hakkari'den Harvard'a değil, gerçekçi global eğitim fırsatlarıyla, öğrenciyi doğru okula yönlendiriyoruz”

Uni4Edu Kurucu Ortağı ve CEO’su Aylin Anarat, “Yurt dışı eğitim hakkında doğru bilgiye ulaşmanın ücretsiz olması gerektiğine inanıyoruz. Hakkari’deki bir öğrenci de İstanbul’daki bir öğrenci de eğitim seçeneklerini kolayca araştırabilmeli ve başvuru sürecinde destek alabilmeli. Yapay zeka danışmanımız EDUCAN ile öğrencilerin hedef ve koşullarına uygun seçenekleri daha bilinçli değerlendirmesine yardımcı olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Uni4edu kurucularından Aylin Anarat, platformun vizyonunu şu sözlerle değerlendirdi:

"Bizim için en önemli konu, yurtdışı eğitim bilgisini sadece belirli bir çevrenin ulaşabildiği bir hizmet olmaktan çıkarmak. Bunun yanında finansman çözümümüzle ailelerin ödeme yükünü hafifletmeyi ve yurtdışı eğitimi daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.”

Dünya genelinde 7,3 milyon öğrenci yurt dışında eğitim alıyor

UNESCO’nun Mayıs 2026’da yayımladığı “Yükseköğretimde Global Trendler” raporuna göre, dünya genelindeki yükseköğretim öğrenci sayısı 2000 yılında yaklaşık 100 milyonken, 2024’te 269 milyona yükseldi. Yurt dışında yükseköğretim gören öğrenci sayısı da 3 kattan fazla artarak 7,3 milyona yaklaştı.



50 binden fazla eğitim programı dijital ortamda karşılaştırılabiliyor

Uni4Edu platformunda, 800’ü aşkın okul ve üniversite ile 50 binin üstünde üniversite eğitim programı bulunuyor. Öğrenciler, 100’den fazla eğitim destinasyonundaki üniversite, dil okulu, hazırlık programı, lise, yaz okulu ve kısa dönem eğitimler gibi seçenekleri, platform üzerinden inceleyebiliyor.

Kendi akademik geçmişlerine, eğitim seviyelerine, bütçelerine ve hedeflerine uygun programları araştırabiliyor; eğitim kurumlarını ve kabul koşullarını karşılaştırabiliyor. Seçilen okul veya programa, Uni4Edu üstünden doğrudan online başvuru yapılabilirken, gerekli bilgi ve belgeler de dijital ortamda tamamlanabiliyor. Başvurunun farklı aşamaları da aynı sistem üzerinden takip edilebiliyor.

Uni4Edu'nun yapay zeka danışmanı EDUCAN, öğrencilere rehberlik ediyor

Belgelerin direk olarak yüklenmesi, başvuru adımları ve hatırlatmalar ve yönlendirmeler sunan EDUCAN üzerinden aynı anda birden fazla programa başvurulabiliyor ve başvurular tek profil üzerinden izlenebiliyor. Bu yapı, danışmanlık hizmetlerine kolayca ulaşamayan öğrencilerin eğitim seçenekleri hakkında bilgi edinmesini destekliyor. Öğrenciler, farklı kurumlarla ayrı ayrı iletişim kurmak yerine, program araştırmasından, belge yönetimine kadar, birçok işlemi dijital ortamda yürütebiliyor.

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