YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Yozgat, UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi 2026’ya ev sahipliği yaparak uluslararası bir organizasyona kapılarını açtı. Türkiye’de ilk kez düzenlenen zirve, hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla yerel kalkınmaya yeni bir perspektif kazandırmayı hedefliyor.

Yozgat, önemli bir uluslararası organizasyon olan UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi – Yozgat 2026 ile dünya gündeminde yerini aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı yürütücülüğünde gerçekleştirilen zirve, çok paydaşlı bir iş birliği modeliyle hayata geçirildi.

Valilik himayesinde düzenlenen programa; Yozgat Belediyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu da destek verdi. Zirve, hayat boyu öğrenme yaklaşımını merkeze alarak şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Zirvenin açılış programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Bunun yanı sıra akademisyenler, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen “öğrenen şehir” temsilcileri de programda yer aldı.

Zirvenin ilk günü olan 6 Nisan’da, somut olmayan kültürel miras temalı etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar, Anadolu’nun köklü değerlerini yerinde deneyimleme fırsatı bulurken, geleneksel üretim teknikleri ve el sanatları büyük ilgi gördü.

Bu etkinlikler, yerel kültürün korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir platform oluşturdu.

7 Nisan’da gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından, UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı’na ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme oturumu düzenlendi.

Ağ kapsamında Türkiye’den Eskişehir, Konya, Hatay, Afyon, Balıkesir, İzmir, Bursa, Sakarya, Yozgat, Aksaray ve Ankara olmak üzere toplam 11 şehir yer alıyor. Oturumda, bu şehirlerin eğitim, kültür ve sosyal kalkınma alanlarında nasıl daha kapsayıcı ve sürdürülebilir hale gelebileceği ele alındı.

“İyi Uygulamalar” Paylaşıldı

Program kapsamında düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenmenin Geleceği ve İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı panelde, farklı şehirlerden başarılı projeler katılımcılarla paylaşıldı.

Alanında uzman isimlerin yer aldığı panelde, öğrenen şehir modelinin yerel kalkınmadaki rolü detaylı şekilde değerlendirildi.

Anadolu’nun Üretim Hafızası Gündemde

“Öğrenen Şehir ve Anadoludakiler” başlıklı ikinci panelde ise Anadolu’nun üretim kültürü ve hafızasının korunması konusu ele alındı.

Katılımcılar, yerel değerlerin sürdürülebilir kalkınma ile nasıl entegre edilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Çalıştay ile Somut Adımlar Atılacak

Zirve kapsamında gerçekleştirilecek çalıştayda, katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda somut politika önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Elde edilecek çıktılar, şehirlerin öğrenme temelli dönüşüm süreçlerine katkı sunacak önemli bir rehber niteliği taşıyacak.

Yozgat İçin Yeni Bir Dönem

Türkiye’de ilk kez Yozgat’ta düzenlenen bu zirve, sadece bir toplantı olmanın ötesinde, şehir için yeni iş birliklerinin kapısını aralayan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Zirvenin; başta Yozgat olmak üzere TR72 Bölgesi için ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katkı sağlaması ve şehirlerin öğrenen toplum modeline geçişinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Gözler Zirve Sonuçlarında

Programın, çalıştay değerlendirmeleri ve kapanış konuşmalarıyla tamamlanması beklenirken, ortaya çıkacak sonuçların hem yerel yönetimler hem de ulusal politika yapıcılar açısından yol gösterici olması öngörülüyor.

Bu gelişmelerin ardından, öğrenen şehirler modelinin Türkiye genelinde daha yaygın hale gelmesi ve yeni şehirlerin ağa dahil edilmesi yönündeki çalışmaların hız kazanması bekleniyor.