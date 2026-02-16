

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

UNESCO tarafından 2026 yılının Şeyh Edebali Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, büyük alim ve gönül insanı Şeyh Edebali’nin manevi mirasını yaşatmak ve toplum tarafından daha yakından tanınmasını sağlamak amacıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Bilecik İl Müftülüğü tarafından Orhangazi Camii’nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa İl Müftüsü Ahmet Dilek, İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, kurum amirleri ve din görevlileri katıldı.

ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ ZİYARET EDİLDİ

Program öncesinde Müftü Dilek ve Müftü Yardımcısı Özsoy, Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.

Cuma namazı öncesinde okunan Mevlid-i Şerif’in ardından İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy tarafından, başta Şeyh Edebali olmak üzere dar-ı bekaya irtihal eden tüm müminler için dua edildi.