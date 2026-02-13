İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama ilçesine bağlı Okçular ve Ayvatlar mahalleleri sınırları içinde planlanan granit ocağı projesine karşı yargı yoluna başvurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projeye verilen “ÇED Olumlu” kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde dava süreci başlatıldı.

Söz konusu proje, Berko Madencilik Orman Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından hayata geçirilmek isteniyor. Yaklaşık 77,78 hektarlık alanı kapsayan proje sahasının, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “tarım arazisi” olarak tanımlandığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin dava dilekçesinde, proje alanının fıstıklık, müfrez bağ ve müfrez fıstıklık niteliğindeki şahıs parselleri üzerinde yer aldığına dikkat çekildi. Ayrıca bölgenin, UNESCO tarafından tescillenerek Küresel Jeopark Ağı’na dahil edilmesine yönelik sürecin devam ettiği alanlar arasında bulunduğu vurgulandı.

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı görüş yazısında ise bölgenin, fıstık çamı ormanları sayesinde oluşan ekosistem ve mikroklimatik özellikleri nedeniyle Türkiye açısından özel bir coğrafya olduğu ifade edildi. Yazıda, ormancılık ve tarımsal üretim faaliyetleri dışındaki çalışmaların bölgenin doğal yapısına zarar verebileceği uyarısı yapıldı.

Bakanlığın “ÇED Olumlu” kararının ardından hukuki süreci başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, projenin jeopark alanı olarak değerlendirilen sınırlar içinde kaldığını ve bu nedenle uygun bulunmadığını daha önce ilgili kuruma bildirdiğini hatırlattı.