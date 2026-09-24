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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada Hristodulidis’in Erdoğan’a yönelik ifadelerini “şiddetle kınadığını” belirterek Rum tarafının Kıbrıs konusundaki tutumunu eleştirdi.

“KIBRIS’TA İKİYÜZLÜLÜK ARANIYORSA ADRESİ BELLİDİR”

Ünal Üstel, açıklamasında Rum liderliğine yönelik sert ifadeler kullandı.

Üstel, “Kıbrıs’ta ikiyüzlülük aranıyorsa adresi bellidir: Güney Kıbrıs Rum liderliği ve onu şartsız biçimde alkışlayanlardır” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKI ORTAK DEVLETİNDEN DIŞLANDI”

Kıbrıs’taki tarihî sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üstel, Rum tarafının 1960 Cumhuriyeti’ni gasp ederek Kıbrıs Türk halkını kendi ortak devletinden dışladığını savundu.

Kıbrıs Türk halkına yıllardır uygulanan ambargo ve izolasyonları “hukuksuzluk” olarak nitelendiren Üstel, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkına yönelik katliam, saldırı ve sürgünlerin yaşandığını belirtti.

Türk askerinin Ada’daki varlığına da değinen Üstel, “Kıbrıs’ta bugün huzur ve güvenlik varsa, bu da ‘işgalci’ diyerek iftira attıkları Türk askerinin adadaki varlığı ve sağladığı güvenlik sayesindedir” ifadelerini kullandı.

“KIBRIS’IN GERÇEKLERİNİ DEĞİŞTİREMEYECEKLER”

Hristodulidis ve Rum liderliğine seslenen Üstel, “Kimlerden destek alırlarsa alsınlar, Kıbrıs’ın gerçeklerini değiştiremeyeceklerdir” dedi.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle kendi yolunda yürümeyi sürdüreceğini belirterek, “Kıbrıs Türk halkı vardır, egemendir ve geleceğine başkalarının karar vermesine asla izin vermeyecektir” ifadelerini kullandı.