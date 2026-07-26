Yeni Parti, ‘YENİ Parti’ adıyla kuruldu.

CHP’den istifa eden 91 milletvekili de o partinin kurucuları oldular.

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Pekâlâ, Sayın Özgür Özel yeni bir parti mi kurmak istiyordu?

Hayır!

Mahkemenin, CHP’ye mutlak butlan atamasıyla birlikte, CHP’de işler sarpa sarmaya başlamıştı.

Seçilmiş il başkanlarından tutun da milletvekillerine, hatta ilçe başkanlarına kadar görevden alınmalar, partiden ihraçlar sürüp gitti.

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Özgür Özel, bütün bunların karşısında ‘Partiden ayrılma’ noktasında pek taraftar olmadığını…

Çaresiz kalınmazsa, partiden ayrılmayacağını…

Sonuna kadar CHP çatısı altında mücadele edeceğini her fırsatta açıklamıştı.

Bu süreçte kimilerine göre ‘Maalesef’, kimilerine göre ‘Olağanüstü’ görülen ve kendiliğinden kartopuna dönüşerek meydanları dolduran kadın-erkek; yaşlı-genç yurdum insanı, Sayın Özgür Özel’i dinlemeye sokaklara, meydanlara doluştular.

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İktidar her ne kadar yaşananların ‘CHP’nin bir iç meselesi’ olduğunu söylese de öyle olmadığını ‘Sağır Sultan bile’ öğrenmişken…

Baskılar üst üste gelmeye başlamışken…

Özgür Özel’i sahiplenen millet; “Artık iktidarın bir alternatifi var!” umutlarını dile getirdiler.

Sayın özel bir yerden sonra da CHP içinde artık bir sonuca varılamayacağını da görünce partisinden ayrılarak, 24 Temmuz 2026 günü Türkiye, adı “YENİ Parti’ olarak duyurulan, yeni bir parti ile tanışmış oldu.

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Diğer taraftan, “Sayın Özgür Özel iktidar olursa başarılı olabilecek mi?” sorusu da hep akıllarda yer etmişken, “25 yıllık iktidarın sonrasında ülke nasıl düze çıkacak?” sorusunun yanıtı, bir sır gibi hep yerinde duruyor.

“Hele bir iktidar olsunlar da ondan sonra görelim” diyenler de oldukça fazla.

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Bu düşüncelerin hiçbiri elbette yanlış değil.

Sayın Özel’in başarılı olabilmesi için önce Meclis sandalye sayısında çoğunluğu elde etmeleri gerek. Sonrasında ise ne yapacaklar ya da yapamayacaklarını görecek, ona göre yorum ve eleştirilerimizi ortaya koyacağız.

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Kurulan YENİ Parti’den umutlu muyum?

Kılıçdaroğlu’ndan da umutlanılmıştı ya gelinen nokta burası!

O nedenle de ‘Sütten ağzı yananlar, yoğurdu üfleyerek yiyorlar’ ya, ben aylardır her türlü olumsuz hava koşullarına, iktidarın olumsuz ve katı yaklaşımına rağmen direnerek milletin gönlüne yerleşmeyi başaran Sayın Özel liderliğindeki ‘YENİ Parti’den umutlu olmak istiyorum

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Ülkeye nefes aldıracak genç, ufku geniş yeni bir soluk, yeni bir anlayışa sahip bir iktidarın gelmesini arzu ediyorum.

Gençleri umutsuzluktan ve karamsarlıktan çıkarsınlar istiyorum, benim derdim bu!

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Millet de:

Sayın Özgür Özel’e güvendiğini…

İnandığını…

Sahiplendiğini…

Onu kucakladığını her fırsatta sokaklarda meydanlarda gösteriyor.

Görüntü o yönde!

Bu görüntü yarın sandıkta değişir mi, onu da sandık sonuçlarında göreceğiz.

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Sandıktan başarılı çıkar, icraatlarında da başarılı olurlarsa umut ve heyecan sürer. Yok başarılı olmazlarsa bir yerden sonra, millet bir daha onların da yüzüne bakmaz.

Bunu da en iyi bilen, haftalardır, aylardır iktidar yürüyüşünü sabırla sürdürme zorunluluğunu hisseden Sayın Özel ve arkadaşlarıdır.

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Çünkü gemileri yakmış görünüyorlar.

Başarılı olmanın dışında başka da bir alternatifleri yok!

Öyle olunca da ben de umutlanmak istiyorum.