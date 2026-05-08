Sahil Güvenlik ekiplerine, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Foça ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi, 4 sahil güvenlik botu ve helikopter sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sahil güvenlik unsurları tarafından yarı batık halde olan lastik botta bulunan 39 düzensiz göçmen ile deniz yüzeyinde yaşam mücadelesi veren 4 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 yaşındaki erkek çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili göçmen kaçakçısı şüphelisi E.D. ise yakalandı.

Sağ kurtarılan düzensiz göçmenler, sorguları ve sağlık muayeneleri yapıldıktan İzmir İl Göçmen İdaresi Başkanlığı’na sevk edildi. Organizatör olduğu şüphesiyle yakalanan E.D. ise işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.