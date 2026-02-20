Umut Tüneli: Binlerce kişinin hayatını kurtardı

İnşası inanılmaz bir hızla ve zor şartlarda tamamlandı 1993 yılında, 1 Mart'ta başlayan kazı çalışmaları sadece 4 ay 4 gün (yaklaşık 126 gün) sürdü. Toplam 800 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 1,6 metre (bazı kaynaklarda 1,7 m) yüksekliğinde olan tünel, elle, kazma-kürek ve tekerlekli arabalarla kazıldı. Günde ortalama 1000 kişi tarafından kullanıldı ve Saraybosna'yı dış dünyayla bağlayan tek yaşam hattı oldu.