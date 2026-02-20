Bosna-Hersek'in başkenti olan Saraybosna'da 1992-1995 yılları arasında Saraybosna kuşatması sırasında inşa edilen Umut Tüneli ziyaret edildi.
Umut Tüneli: Binlerce kişinin hayatını kurtardı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kuşatma sırasında inşaa edilen Umut Tüneli'nin 300.000 kişinin hayatını kurtardığı düşünülüyor.
Tüneli kuşatma altındaki şehir ile dış dünya arasında hayati bir bağlantı sağladı. Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde yaklaşık 300.000 kişinin hayatını kurtardığı düşünülüyor.
Havaalanının altına kazılan ve dört aydan biraz fazla bir sürede, 30 Temmuz 1993'te tamamlanan dar geçit, şehir Sırp güçleri tarafından kuşatılmışken Saraybosna'yı Bosna kontrolündeki topraklara bağladı.
Sürekli bombardıman ve keskin nişancı ateşi altında olmasına rağmen, tünel temel ihtiyaçların teslim edilmesini ve yaralıların tahliyesini sağladı.
Tünel, Bosna Savaşı'nın en kalıcı sembollerinden biri haline geldi.
İnşası inanılmaz bir hızla ve zor şartlarda tamamlandı 1993 yılında, 1 Mart'ta başlayan kazı çalışmaları sadece 4 ay 4 gün (yaklaşık 126 gün) sürdü. Toplam 800 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 1,6 metre (bazı kaynaklarda 1,7 m) yüksekliğinde olan tünel, elle, kazma-kürek ve tekerlekli arabalarla kazıldı. Günde ortalama 1000 kişi tarafından kullanıldı ve Saraybosna'yı dış dünyayla bağlayan tek yaşam hattı oldu.
Kuşatma altındaki şehri hayatta tutan tek kapıydı Sırp güçlerinin 1425 gün (yaklaşık 4 yıl) süren ablukası sırasında Saraybosna'ya yiyecek, ilaç, silah, mühimmat ve yakıt gibi hayati malzemeler bu tünelden taşındı. Aynı zamanda yaralılar ve siviller tünel sayesinde şehirden çıkarıldı. Tahminlere göre yüz binlerce insanın hayatını kurtardı ve şehre umut aşıladı.
Bugün müze olarak ziyaret edilebiliyor. Tünelin bir kısmı (özellikle Butmir tarafındaki Kolar ailesinin evi) Umut Tüneli Müzesi haline getirildi. Ziyaretçiler orijinal tünelin kısa bir bölümünde yürüyebiliyor, savaş fotoğrafları, eşyalar ve videolarla o dönemi hissedebiliyor. Saraybosna'ya gidenlerin en duygusal ve etkileyici duraklarından biri olmaya devam ediyor.