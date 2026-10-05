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Kaynak: AA

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Umut Nayir’in son sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Beşir’in açıklamasına göre Nayir, Drogheda United ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ağrı yaşaması üzerine oyundan çıktı. Yapılan fiziksel değerlendirme ve MR incelemesinde, futbolcunun sağ uyluk arka üst kas grubu ile tendonunda hafif seviyede kanama ve ödem belirlendi.

Trabzonspor sağlık ekibinin, gerçekleştirilen kontrollerin ardından Umut Nayir için tedavi programını başlattığı bildirildi.