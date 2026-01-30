Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da ilk kez forma giyen yeni transfer Umut Nayir maç sonu açıklamalarda bulundu.

Hem transfer sürecini hem de maçı değerlendiren Umut Nayir taraftarlara destek çağrısında bulundu.

UMUT NAYİR: 'GALİP GELSEYDİK ÇOK DAHA KEYİFLİ OLURDU BENİM ADIMA'

Umut Nayir maç sonu şunları söyledi:

"Transfer süreci çok hızlı gelişti. Galip gelseydik çok daha keyifli olurdu benim adıma. Ancak lig uzun maraton.

Trabzonspor'da güzel bir hikaye yazılıyor. Bu hikayenin devamı için stabil kalmalıyız. Top bizdeyken sakin kalmalıyız. Hocamız da devre arasında söyledi. Ancak ikinci yarı daha iyi iş çıkardık. Pozisyonlara da girdik ama sonuç alamadık.

Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Genç bir takımız. Burada güzel bir hikaye yazılıyor."