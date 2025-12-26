Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da forvet rotasyonu için Umut Nayır gündeme geldi.

Yabancı kontenjanında boşluk yaratsa bile bu hakkını stoper ve sol kanat pozisyonlarında kullanmayı planlayan Bordo Mavililer sezonun ilk yarısında dikkat çeken bir performansa imza atan milli oyuncuyu transfer ederek forvet hattındaki sorunu çözmeyi amaçlıyor.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 17 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergileyen Umut Nayır'ın Trabzonspor'a takas yoluyla gelme ihtimali bulunuyor.

Çağdaş Atan yönetiminde devre arasında kadrosuna en az 4-5 takviye yapmayı hedefleyen Konyaspor da Trabzonspor'da son dönemde taraftarların eleştiri oklarının hedefinde yer alan Arif Boşluk'u istiyor.

İki kulüp arasında Arif Boşluk-Umut Nayır takasıyla ilgili pazarlıklar başladı.

Bu takasın gerçekleşmesi halinde ise iki kulüp de ihtiyaçları doğrultusunda kadrolarını güçlendirmiş olacak ancak aynı zamanda Konyaspor'un forvete, Trabzonspor'un ise sol beke transfer dönemi kapanmadan takviye yapması gerekecek.