MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, "Umut Hakkı konusunda uzlaştık" açıklamasına tepkiler dinmiyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda umut hakkı tartışmalarına ateş püskürdü.

Özcan yaptığı paylaşımda, "Türk Milletine sormadan terörist başına “umut hakkı” vermek kabul edilemez…o terörist hücresinden ancak kefenle çıkabilir…bu umut bile ona fazla gelir!" ifadelerini kullandı.

CHP'li Emir uzlaşmayı yalanlamıştı

Feti Yıldız'ın "uzlaştık" açıklamasını yaptığı esnada yanında bulunan CHP Milletvekili Murat Emir gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden ,"Hiçbir konuda tam uzlaşmadığımızı, her konuyu konuştuğumuzu ve partilerin birbirine yaklaştığını ama mutabakat olmadığını ısrarla söylüyorum" açıklamasını yaptı.