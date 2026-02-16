MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan’a ‘ ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci tam anlamıyla başlamıştı.

Süreç boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’nin önderliğinde ilerleyen süreç son olarak Meclis’te kurulan TBMM Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu ile devam ediyor.

MHP’li Feti Yıldız, AKP’li Hüseyin Yayman ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından partililer komisyondaki ortak raporlarını tek tek sunmuştu.

GÖZLER ORTAK RAPORDA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftada gözler 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan komisyonun ortak raporuna çevrildi.

Rapor yazım ekibi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bir araya geldi. Toplantı öncesi MHP ve CHP'den garip açıklamalar geldi.

MHP VE CHP'DEN 'UMUT HAKKI AÇIKLAMASI

MHP'li Feti Yıldız, "umut hakkı" sorusuna "AİHM kararları üzerinden mutlaka olacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Umut Hakkı yer alacak mı?" sorusuna "Bu konuda herkesin aklının berrak olması gerekir. Demokratikleşme ile ilgili infazla ilgili Türk Ceza kanunu içeriğinde önerilerimiz olacak terörle mücadelede ile ilgili de ama şunun bilinmesi lazım burada bir kişi için veya bir grup için bir düzenleme söz konusu olmayacak. Kişiye özel kişiye özgü bir atıf olmayacak” cevabını verdi.

TASLAK RAPORDA NELER VAR?

Taslak metinde, en çok tartışılan başlıklardan biri olan “umut hakkı"nın yer almadığı belirtiliyor. Kayyum uygulamasına son verilmesine ilişkin ise tavsiye kararların yer aldığı aktarılıyor. Bütün partilerin ortak imzasıyla yayımlanacak rapora yeni haftada son şeklinin verilmesi öngörülüyor.