Umut Güner'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın milyarlarca euro değerindeki altınlarını ABD kasalarından çekmeyi planladığını öne sürdü.
"Avrupa-ABD krizinde son perde" başlığı atan Güner, ABD Başkanı Donald Trump’ın öngörülemezliğini işaret ederek "Transatlantik ilişkilerdeki yön değişimi ve Donald Trump’ın öngörülemezliği, Almanya’da milyarlarca euro değerindeki altın rezervlerinin ABD kasalarından çekilmesi çağrılarını beraberinde getirdi" dedi.
Umut Güner'in paylaşımının tamamı şöyle:
"Avrupa-ABD krizinde son perde: Almanya milyarlarca euro değerindeki altınlarını ABD kasalarından çekmeyi tartışıyor!
Transatlantik ilişkilerdeki yön değişimi ve Donald Trump’ın öngörülemezliği, Almanya’da milyarlarca euro değerindeki altın rezervlerinin ABD kasalarından çekilmesi çağrılarını beraberinde getirdi"