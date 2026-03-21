Yetkisiz kişi ya da firmalarca düzenlenen turlar, katılımcılarda sağlık ve güvenlik sorunlarına yol açabiliyor; bazı vakalarda ağır mağduriyetler ortaya çıkabiliyor.
Umreye gidecekler dikkat: Yetkili isimden kritik uyarı
Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, seyahat acentesi yetkisi bulunmayan ve belgesiz kişilerin turist vizesi kullanarak vatandaşları umreye götürdüğünü belirterek, bu durumun ciddi mağduriyetlere neden olduğunu ifade etti.
Türkiye’den kutsal topraklara gerçekleştirilen umre ziyaretleri son yıllarda dikkat çekici bir artış gösterirken, özellikle gençler bu manevi yolculuğa büyük ilgi duyuyor. Yetkili seyahat acenteleriyle düzenlenen turlarda vatandaşlar, ibadetlerini ve seyahatlerini güvenli, sorunsuz bir şekilde tamamlayabiliyor."
"UMREYE İLGİ SON 20 YILDA ARTTI"
Aynı zamanda Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyesi olan Şahin yaptığı açıklamada, Türkiye’den umreye olan ilginin son 20 yılda önemli ölçüde yükseldiğini söyledi.
Gençlerin kutsal topraklara yoğun merak beslediğini, bu talebin artmasında ekonomik koşullardaki iyileşmenin de payı bulunduğunu belirten Şahin, yetkili tur organizasyonlarında vatandaşların sorun yaşamadığını, sürecin Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve yetkili acenteler tarafından profesyonel biçimde yönetildiğini vurguladı.
Suudi Arabistan’ın birkaç yıl önce başlattığı elektronik vize uygulamasıyla bazı kişilerin umreye gittiğini anlatan Şahin, yetkisiz ve acente olmayan kişilerin bu vizeyi kullanarak vatandaşları götürdüğünü ve bunun mağduriyet yarattığını dile getirdi.
"DİB İLE ANLAŞMA YAPAN SEYAHAT ACENTELERİ GÜVENİLİR"
Diyaeddin Şahin, sorunların büyük bölümünün yetkisiz ve belgesiz kişilerden kaynaklandığını belirterek, bunların DİB ile sözleşme yapmayan, teminat vermeyen ve devlet güvencesi taşımayan kişiler olduğunu ifade etti.
Bu tür organizasyonlardan dolayı vatandaşların sıkıntı yaşadığını kaydeden Şahin, "Bu vatandaşlar, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyorlar. Suudi Arabistan'da sağlık güvenceleri ve sigortaları bulunmuyor. Bazı durumlarda vefat edenler oluyor ve cenazelerine sahip çıkılmıyor. İşin uzmanı olmayan kişiler tarafından yapılan organizasyonlar belki biraz daha ucuz olduğu için tercih ediliyor ancak ciddi mağduriyetler yaşayanlar oluyor." diye konuştu.
Şahin, DİB ile anlaşma yapan acentelerin güvenilir olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız bu acentelerle gidebilir. Ayrıca bunlarla alt acente sözleşmesi imzalayan ve bunu DİB'e bildiren alt acenteler de kayıtlı yetkili acentelerimiz aracılığıyla umreye sorunsuz gidebilir." dedi.
Bu acenteler dışında umreye gidenlerin çeşitli sorunlarla karşılaşabileceğini söyleyen Şahin, turist vizesiyle umre düzenleyen ve mağduriyet yaşayan kişiler bulunduğunu belirtti.
Şahin, Türkiye’den umreye gidişlerin özellikle kış aylarında yoğunlaştığını, bunun mevsim koşullarıyla bağlantılı olduğunu ifade etti.
Şahin, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun hac ve umre konularında karar alma yetkisine sahip olduğunu ve seyahat acenteleri üzerinde güçlü bir denetim etkisi bulunduğunu kaydetti. Standartlara uymayan acentelerle ilgili kararları hızla aldıklarını vurgulayan Şahin, önceliklerinin vatandaşların huzuru ve güvenliği olduğunu söyledi.
Şahin, umre hizmet standartlarının belirlenmesinde yılda en az iki kez üye acentelerle çok günlü kapsamlı istişare toplantıları düzenlediklerini, bu toplantılarda acentelerin görüş ve önerilerini aldıklarını, hizmet kalitesini artırmak için değerlendirmeler yaptıklarını anlattı.
Devletin standartların yükseltilmesi konusunda kararlı talepte bulunduğunu ifade eden Şahin, acentelerin hizmet kalitesinin sürekli olarak iyileştiğini söyledi.
Şahin, yetkisiz kişi ve kuruluşların standart, kalite, sağlık ile güvenlik bilincine sahip olmadığını belirterek, şunları kaydetti:"
