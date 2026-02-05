Edirne’de kutsal topraklara gitme hazırlığı yapan 17 kişilik grup, dolandırıldıkları iddiasıyla emniyete başvurdu. İddiaya göre vatandaşlar, İstanbul merkezli bir turizm firmasının E.Ş. isimli çalışanıyla anlaşarak kişi başı 1.350 dolar ödeme yaptı.

Ödemelerin banka yoluyla gerçekleştirildiği, ancak aradan geçen üç ay boyunca kendilerine farklı tarihler verildiği öne sürüldü. Tur yetkilisine ulaşamayan grup, umre organizasyonunun gerçekleşmeyeceğini anlayınca durumu polise bildirdi.

Mağdurlar adına konuşan Fatma Özcan, aylarca oyalandıklarını belirterek, “Sürekli farklı tarihler söylendi. Ne paramızı geri alabiliyoruz ne de yetkili birine ulaşabiliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

Bir başka vatandaş ise, “Parayı zor şartlarda biriktirdik. Sadece maddi değil manevi olarak da yıkıldık. Umre hayalimiz yarım kaldı” ifadelerini kullandı.

Şikayet üzerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Selimiye Polis Merkezi Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.