Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Ümraniyespor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 62 ve 67. dakikalarda Emre Kaplan, 73. dakikada Benny kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 90+1. dakikada Eren Tozlu’dan geldi.
Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Ümraniyespor puanını 38’e yükseltti. 12 maçlık galibiyet serisi sona eren Erzurumspor FK ise 63 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig’in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Sivasspor’a konuk olacak. Erzurumspor FK ise Hatayspor’u ağırlayacak.