Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın katılımıyla start alan mezuniyet programının ilk gününde; Ümraniye Asım Ülker Anadolu Lisesi, Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi ve Eczacı Neşem Özlen Güray Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri ağırlandı. Kendilerine sunulan yemek ikramının ardından çalan müziklerle coşan liseliler halaylar ve horonlar eşliğinde sınav stresini atarken, tarihi İstanbul manzarası önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"ÜMRANİYE’DE GENÇ OLMAK BİR BAŞKA"

Tekne turunda gençleri yalnız bırakmayarak masalarını tek tek ziyaret eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gençliğe verdikleri önemi şu sözlerle özetledi:

"Ümraniye’deki lise son sınıf öğrencileri ile birlikte her sene yaptığımız gibi bu sene de bir araya geldik. Onlara bir sözümüz vardı; 'üniversite giriş sınavlarından önce Boğaz’da sizlere bir eğlence yapacağız' demiştik. İnşallah toplamda 4 bin 500 öğrencimizi burada ağırlayacağız ve onlar da bu yüksek moralle sınava girecekler. Ben gençlerimize sonuna kadar güveniyorum. Bizim onları çok iyi anlamamız lazım çünkü ileride Türkiye’yi bu pırıl pırıl gençlere teslim edeceğiz, yerlerimizi onlara bırakacağız. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız; her zaman söylediğimiz gibi, Ümraniye’de genç olmak bir başka."

Ümraniye Belediyesi tarafından organize edilen dev mezuniyet programı kapsamında, 5 gün boyunca her gün farklı okullardan yaklaşık 600'er öğrenci Boğaz sularında ağırlanmaya devam edecek.