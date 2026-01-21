İstanbul Ümraniye’de Şile Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında otoyolun Üsküdar istikameti yönünde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, önce aynı yönde ilerleyen taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan iki yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Üsküdar yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.