Yeniçağ Gazetesi
29 Nisan 2026 Çarşamba
Ümraniye’de Rottweiler faciası: Talihsiz kadın çığlıkları yürekleri sızlattı

Ümraniye’de ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek, bir kadının kucağındaki küçük ırk köpeğe saldırdı. Kadının şikayeti üzerini köpeğin sahibi gözaltına alındı.

Mehmet Akif Erdem Derleyen: Mehmet Akif Erdem
Atakent Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, köpeğini gezdirmeye çıkaran kadın, yolda başkasının ağızlıksız gezdirdiği rottweiler cinsi köpekle karşılaştı.

Köpek, sahibinin elinden kurtularak kadının yanındaki küçük ırk köpeğe saldırdı. Yaralanan köpeğine sarılan kadın, korku ve panikle gözyaşı döktü.

Saldırgan köpeğin sahibi ise bir süre sonra köpeğini alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Saldırıya uğrayan köpeğin veterinerde ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri rottweiler cinsi köpeğin sahibi R.K.(45)'yi gözaltına aldı. Şüphelinin 'Hayvanın tehlikeli bir şekilde salıverilmesi' suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
