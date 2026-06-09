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İstanbul Ümraniye'de düzenlenen yerel bir halk buluşması, gündeme düşen çarpıcı iddialarla büyük bir tartışmaya dönüştü. Yazar Betül Azra, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın ilçedeki bir pazar yerinin taşınması konusunda "Kandil'den tehdit edildiğini" söylediğini iddia ederek yetkililere kritik sorular yöneltti.

"DİGORLULARA YENİLDİK, KANDİL'DEN TEHDİT EDİLDİM"

Ümraniye Belediyesi tarafından bir parkta organize edilen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliğinde, bölge sakinlerinden birinin "Cumartesi Pazarı'nın kaldırılması" talebi üzerine Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın beklenmedik açıklamalar yaptığı öne sürüldü.

Yazar Betül Azra'nın kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı iddialara göre; Başkan Yıldırım konuşması sırasında pazarın kaldırılamamasına gerekçe olarak, "Halk benim arkamda durmadı, Digorlulara yenildik" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların devamında ise Yıldırım'ın, ilçeye kapalı pazar yeri inşa ettikleri için Kandil'deki PKK'lı bir kadın terörist tarafından doğrudan tehdit edildiğini söylediği ileri sürüldü.

YAZAR BETÜL AZRA'DAN İKTİDARA 3 KRİTİK SORU

Yaşanan bu diyalogu kamuoyunun dikkatine sunan Azra; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın resmi hesaplarını etiketleyerek iktidar yetkililerine şu zor soruları yöneltti:

"Ümraniye’deki Cumartesi Pazarı Kandil’in tekelinde mi? Biz vatandaşlar olarak oradan alışveriş yaparak PKK’nın finans ağına mı dahil ediliyoruz?

'Terörsüz Türkiye' sloganının mimarı ve savunucusu AK Parti'nin belediye başkanı, basit bir pazar mevzusunda bile PKK’lı teröristler tarafından açıkça tehdit edildiğini beyan ediyor. Bu durumda hangi tablo doğru?"

Pazarlarımıza kadar sızan, belediye başkanlarını bile tehdit edebilecek gücü bulan bu yapıyı masumlaştıran, kemikleştiren kim ve kimler?"

GÖZLER RESMİ MAKAMLARDA

Sıradan bir şehir planlaması ve pazar yeri tartışmasının ötesine geçerek, terör örgütünün yerel esnaf ve yöneticiler üzerindeki tahakkümü iddialarına dönüşen bu olayın ardından, gözler Ümraniye Belediyesi'ne ve AK Parti yetkililerine çevrildi. Konuyla ilgili resmi bir yalanlama ya da açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu.