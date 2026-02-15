İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir kuyumcuda meydana gelen silahlı olayda bir kişi ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi’ndeki iş yerinde yaşandı.

İddiaya göre kuyumcuda çalışan 22 yaşındaki Muhammed Safa S., amcasına ait ruhsatlı tabancayla doldur-boşalt yaptığı sırada silah aniden ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, karşısında bulunan 29 yaşındaki iş arkadaşı Muzaffer U.’nun kasığına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi iş yerinde yaptıktan sonra ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından Muhammed Safa S. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayda kullanılan tabancaya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.